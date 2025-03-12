Ученые оценят запасы донных видов в водах Гвинеи-Бисау

В акваториях Гвинеи-Бисау к исследовательским работам приступило российское научное судно «Атлантниро». Специалисты планируют собрать данные для оценки биомассы демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

В рамках второго этапа Большой африканской экспедиции (БАЭ) научно-исследовательское судно «Атлантниро» прибыло к берегам Гвинеи-Бисау. В феврале в водах этого государства тралово-акустическую съемку по оценке численности и биомассы эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб завершил другой участник БАЭ — НИС «Атлантида».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, цель научной группы «Атлантниро» — оценка биомассы демерсальных ресурсов, обитающих на шельфе и верхней части континентального склона до глубины 800 м. Участники рейса выполнят учетную траловую съемку и соберут данные для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава рыб и беспозвоночных.

Программа исследований была согласована с Национальным институтом рыболовства и морских океанографических исследований Гвинеи-Бисау.

После прибытия группы бисайских специалистов 7 марта НИС «Атлантниро» проследовало в район полигона, на котором предстоит провести исследовательские работы.

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