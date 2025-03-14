Сибирские компании подсчитывают уловы

За десять лет предприятия Томской области удвоили объемы вылова водных биоресурсов. По итогам прошлого года в регионе добыто 3,8 тыс. тонн рыбы.

В Томской области подвели итоги работы предприятий рыбохозяйственного комплекса в 2024 г. По информации регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства, достаточный уровень водности в прошлом году способствовал полноценному естественному нересту и нагулу. Благодаря этому объем вылова увеличился по сравнению с 2023 г. на 262 тонны и составил 3,8 тыс. тонн — это вдвое выше, чем в 2014 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации, на 2025 г. объемы рекомендованного вылова для рыбаков увеличены до 6,1 тыс. тонн.

По данным Томскстата, оборот организаций региона по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» в 2024 г. увеличился в 2,7 раза по сравнению с 2023 г. Отгрузка товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» выросла на 18% и составила 536 млн рублей.

В прошлом году в регионе продолжалась работа по восстановлению популяций ценных видов рыб — осетровых и сиговых. В ходе компенсационных мероприятий в реки на территории области выпущено более 1 млн экземпляров молоди нельмы, муксуна, пеляди, сибирского осетра и стерляди.

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