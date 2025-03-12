В Томской области изъяли внушительную партию браконьерской рыбы

В городе Колпашево Томской области задержали шестерых подозреваемых в нелегальной добыче ценных рыб и незаконной охоте. Дома у фигурантов правоохранители нашли 16 сибирских осетров и примерно 10 тонн другой рыбы.

С мая 2024 г. по март 2025 г. житель Колпашевского района с соучастниками ловили осетров на реке Копыловская Кеть вблизи села Копыловка, рассказали Fishnews в пресс-службе Росгвардии по Томской области.

По данным правоохранителей, ущерб от этой нелегальной рыбалки составил 7,7 млн рублей.

Кроме того, при осмотре домовладений подозреваемых оперативники обнаружили в общей сложности около 10 тонн щук, лещей, карасей, судаков и окуней, добытых сверх имеющейся квоты. Изъяты и направлены на исследование запрещенные орудия лова, незарегистрированные ружья и патроны, отметили в пресс-службе областного УМВД.

Также выяснилось, что фигуранты причастны к незаконной охоте на лося. В феврале в окрестностях Копыловки они застрелили животное и разделали тушу.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 258 УК РФ (незаконная охота) и 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). Предполагаемый организатор противоправной деятельности заключен под стражу.

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