Росрыболовство уточнило правила подготовки обоснований для отнесения водоемов к рыбохозяйственным
Росрыболовство внесло изменения по учреждениям, которые готовят обоснования отнесения водных объектов к имеющим рыбохозяйственное значение и определение категории водного объекта.
Изменения внесены в методику подготовки и оценки материалов, обосновывающих отнесение водного объекта к имеющим рыбохозяйственное значение и определение категории водного объекта (утверждена приказом Росрыболовства от 1 февраля 2022 г. № 49).
Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрено, что обснования готовит не только Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, но и Главрыбвод — в соответствии с содержанием и составом материалов. Приказ вступит в силу с 25 марта.
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