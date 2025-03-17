Росрыболовство уточнило правила подготовки обоснований для отнесения водоемов к рыбохозяйственным

Росрыболовство внесло изменения по учреждениям, которые готовят обоснования отнесения водных объектов к имеющим рыбохозяйственное значение и определение категории водного объекта.

Изменения внесены в методику подготовки и оценки материалов, обосновывающих отнесение водного объекта к имеющим рыбохозяйственное значение и определение категории водного объекта (утверждена приказом Росрыболовства от 1 февраля 2022 г. № 49).

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрено, что обснования готовит не только Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, но и Главрыбвод — в соответствии с содержанием и составом материалов. Приказ вступит в силу с 25 марта.

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