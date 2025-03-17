Ирландия выделила средства на модернизацию рыбных портов

Министр сельского хозяйства, продовольствия и морских дел Ирландии Тимми Дули объявил о выделении 27,75 млн евро на модернизацию рыбных портов. Финансирование ведется в рамках специальной программы.

Планируется модернизировать и увеличить мощности шести государственных рыбных портов в Киллибегсе, Россавиле, Дингле, Каслтаунбере, Данмор-Исте и Хоуте, пишут зарубежные СМИ.

По словам Тимми Дули, проекты, включенные в Программу развития рыболовных портов и прибрежной инфраструктуры на 2025 г., увеличат вклад промысла в экономику страны и сыграют важную роль в поддержке прибрежных сообществ.

Министр подчеркнул значимость портовой инфраструктуры для ирландского рыбного хозяйства. По информации зарубежной прессы, 87% всего улова в республике разгружается в портах.

Часть средств программы получат муниципалитеты, сообщает корреспондент Fishnews. Деньги можно будет направить на техническое обслуживание и ремонт, а также на развитие и модернизацию портовой инфраструктуры, включая проекты в сфере морского туризма и отдыха. На эти цели в 2025 г. выделено 4,3 млн евро.

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