В заповедное озеро Челябинска вернули браконьерских раков

В Челябинске задержали двоих братьев, добывших 422 раков на озере Смолино — памятнике природы регионального значения. Незаконный улов вернули обратно в водоем.

В полицию поступило сообщение от службы охраны и регионального надзора ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Инспекторы преследовали браконьеров, застигнутых возле озера Смолино, двое мужчин пытались скрыться на снегоходе с санями.

Поймать нарушителей помогли сотрудники ДПС. Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России, у братьев обнаружили мешок с живыми раками общей массой около 22 кг, а также девять сетей-раколовок.

Правоохранители выяснили, что животных мужчины выловили из озера Смолино, которое имеет статус памятника природы и отнесено к ООПТ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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