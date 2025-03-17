Новости
В мешке обнаружили 422 живых рака. Фото пресс-службы МВД России

В заповедное озеро Челябинска вернули браконьерских раков

В Челябинске задержали двоих братьев, добывших 422 раков на озере Смолино — памятнике природы регионального значения. Незаконный улов вернули обратно в водоем.

В полицию поступило сообщение от службы охраны и регионального надзора ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Инспекторы преследовали браконьеров, застигнутых возле озера Смолино, двое мужчин пытались скрыться на снегоходе с санями.

Поймать нарушителей помогли сотрудники ДПС. Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России, у братьев обнаружили мешок с живыми раками общей массой около 22 кг, а также девять сетей-раколовок.

Правоохранители выяснили, что животных мужчины выловили из озера Смолино, которое имеет статус памятника природы и отнесено к ООПТ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Читайте также: В Томской области изъяли внушительную партию браконьерской рыбы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В мешке обнаружили 422 живых рака. Фото пресс-службы МВД России
  • Снегоходы и сети-раколовки задержанных. Фото пресс-службы МВД России
  • Выпуск раков в озеро. Кадр оперативной съемки
    •
    НазадМетки: уголовное дело
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

    Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Игорь ЗУБАРЕВ

    Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. Пресс-служба регионального парламента

    Председатель Законодательного собрания Камчатского края

    Ирина УНТИЛОВА

    Предприятиям нужно время на подготовку к изменениям

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Российской марикультуре требуется перезагрузка

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Для нас важен российский рынок

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Рыболовные участки — это акцентный вопрос

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

    Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

    Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

    Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

    Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

    Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

    Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

    События

    Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

    Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

    «Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex

    © 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
    www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
    Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов