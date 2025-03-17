Рыбаков приглашают на промысел в ЦВА

Росрыболовство уведомило о возможностях заключения договора пользованиями водными биоресурсами для работы в открытой части Центрально-Восточной Атлантики.

Объявление о подготовке и заключении на 2025 г. договоров пользования водными биоресурсами открытой части Центрально-Восточной Атлантики разместило Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews.

Ведомство напомнило, что для заключения договора юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать заявления в теруправления Росрыболовства не позже 30 декабря года осуществления рыболовства.

Ресурсы, предлагаемые для освоения, — ставрида, скумбрия, берикс, солнечники, хвостатый лепидоп, рыба-сабля, сарганы, морской лещ, капросы и большеглаз.

Районы вылова — подрайон Северный океанический (34.2), подрайон Канарский/Мадейра островной (34.1.2) Района ФАО 34. Отмечено, что добыча возможна без ограничения объемов вылова.

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