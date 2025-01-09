Наука рекомендует рыбакам ловить больше западноафриканской стравриды

Исследования в рамках Большой африканской экспедиции говорят о высокой численности западноафриканской ставриды. По информации Росрыболовства, предприятиям рекомендовано увеличить вылов этой рыбы в Центрально-Восточной Атлантике.

На основании исследований, выполненных в 2024 г. в районе Мавритании, российская наука оптимистично оценивает перспективы промысла западноафриканской ставриды — одного из наиболее востребованных объектов пелагического рыболовства в этом районе. По результатам съемок отмечена высокая биомасса и численность пополнения ставриды.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, соответствующие рекомендации будут доведены до судовладельцев. В ведомстве считают, что это позволит увеличить российский вылов в районе Центрально-Восточной Атлантики.

В водах Гвинейской Республики в ходе донной траловой съемки ученые собрали данные о видовом составе и биомассе рыб и беспозвоночных. По информации Росрыболовства, район может представлять интерес для российского среднетоннажного и малотоннажного флота.

В 2025 г. район работ Большой африканской экспедиции будет расширен. Планируется выполнить исследования в экономзонах стран северо-западной Африки (Сенегала, Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне), в водах стран Гвинейского залива, Анголы, западной части Индийского океана.

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