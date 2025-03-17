Рыбоводам Поморья приготовили акваторию под садки

В Архангельской области на аукцион выставлен озерный участок для индустриальной аквакультуры. Заявки принимают до 14 апреля.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок площадью 22 га расположен на озере Большое Белое в Онежском районе вблизи села Тамица.

Стартовая цена лота — 176 тыс. рублей. Торги предполагается провести 29 апреля в Мурманске.

РВУ предоставляется на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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