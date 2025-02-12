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Товарное выращивание форели

Власти Поморья продолжают изучать «рыбные» возможности региона

Минагропромторг Архангельской области озвучил результаты обследований водоемов на пригодность для выращивания рыбы в трех округах региона. Также в ведомстве рассказали о возможностях организации любительского лова семги на реке Кулой.

Аквакультура

Приморский, Холмогорский и Онежские муниципальные округа пока не используются для товарного рыбоводства. Однако исследования, проведенные специалистами Северного филиала ВНИРО по заказу минагропромторга области, показали, что 13 рыбоводных участков в этих районах пригодны для выращивания радужной форели.

В общей сложности там можно производить порядка 1669 тонн рыбы в год. В том числе в Приморском округе 139 тонн, в Холмогорском 710 тонн, в Онежском 820 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Кроме того, как следует из заключения экспертов, в озере Горское Холмогорского округа и озере Заднее Приморского округа возможно выращивание щуки для последующего развития любительского рыболовства», — отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Исследования водоемов региона на пригодность для товарного рыбоводства проводятся по инициативе министерства АПК и торговли Архангельской области с 2017 г. За это время изучено более 110 водных объектов Поморья, из них 67 признаны пригодными для выращивания более 13 тыс. тонн радужной форели.

«Начиная эти работы, мы ставили перед собой цель снизить риски для предпринимателей, решивших заняться товарным рыбоводством на старте проекта, чтобы не получилась ситуации, когда человек вложил свои средства в исследование водоема, а оказалось, что выращивать форель или другую рыбу в нем нельзя, — рассказала Ирина Бажанова. — Сейчас мы готовы предложить проверенные учеными водоемы практически в любом уголке области. При проведении исследований в том числе учитывалась близость водоема к коммуникациям, объектам дорожной сети, что важно для организации бизнеса».

Информация о сформированных рыбоводных участках доступна на геопортале Архангельской области. Сейчас в регионе работают шесть рыбоводных хозяйств, общий объем производства рыбы в которых составил в 2024 г. 208 тонн, привели данные в пресс-службе.

Любительский лов

Минагропромторг области также представил результаты исследований запасов анадромных видов рыб (семги и горбуши) на реках Мезень и Кулой с притоками в границах Лешуконского, Мезенского и Пинежского округов. Эти работы в 2024 г. провел Северный филиал ВНИРО.

Ученые оценивают запасы нерестовой части популяции семги бассейна реки Мезень как удовлетворительные. Специалисты считают возможным сформировать дополнительно к уже имеющимся в Мезенском округе рыболовным участкам еще один — для организации любительского рыболовства в границах Лешуконского округа.

«Состояние запасов анадромных видов рыб в реке Кулой с притоками не позволяет организовывать здесь промышленный лов, однако, по мнению ученых, численность семги в реке достаточна для ведения любительского рыболовства», — обратила внимание Ирина Бажанова.

На сформированных для организации любительского рыболовства участках наукой рекомендованы объемы возможного изъятия атлантического лосося в 2025 г. Кроме того, по результатам исследований рекомендована мелиорация реки Лака, а именно — расчистка русла от завалов для обеспечения беспрепятственной миграции семги к нерестилищам. Планируется, что это будет способствовать росту популяции.

Северный филиал ВНИРО также считает целесообразным использование запасов горбуши на реках Архангельской области для организации любительского рыболовства. Внесение изменений по исследованным рекам в действующие правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна не требуется, подчеркнули в региональном министерстве.

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НазадМетки: аквакультуралососьправительствофорель
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