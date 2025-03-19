Британия и Фареры обменялись рыбными квотами

Великобритания и Фарерские острова достигли соглашения о квотах на 2025 г. Предприятия Соединенного Королевства смогут освоить в фарерских водах более 2 тыс. тонн разной рыбы.

Это 880 тонн трески и пикши, 160 тонн обыкновенной и голубой мольвы, 575 тонн сайды и еще около 500 тонн других видов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта правительства Великобритании.

Фарерские рыбаки же в этом году смогут добыть в акваториях Соединенного Королевства 700 тонн гренландского палтуса, 200 тонн пикши, 250 тонн голубой мольвы, 100 тонн обыкновенной мольвы и примерно 200 тонн другой рыбы, в том числе в качестве прилова.

В июне фарерская сторона сможет запросить увеличение лимитов пикши еще на 1,8 тыс. тонн, если к тому времени будет выбрано не менее 90% первоначальной квоты. Тогда Великобритания также сможет рассчитывать на «добавку».

Кроме того, соглашение содержит положение о сотрудничестве в области науки и создании совместного форума по соблюдению норм. Планируется, что он позволит сторонам обмениваться передовыми методами в сфере мониторинга, контроля и наблюдения за рыболовством.

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