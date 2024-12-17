Норвегия и Фареры поделили права на сельдь

Правительство Норвегии заявило о достижении соглашения с Фарерскими островами о квотах на вылов нерестящейся весной норвежской сельди, а также о взаимном доступе в воды друг друга. Этот договор направлен на сокращение перелова.

Квота Норвегии в соответствии с заключенным соглашением составит 257 871 тонну, или 64,18% от установленного общего допустимого улова. В свою очередь фарерские рыбаки смогут выловить 40 179 тонн сельди, или 10% ОДУ. В результате совместных усилий перелов должен сократиться на 23,87%, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на отраслевое зарубежное СМИ.

И королевство, и Фареры за прошедшие два года значительно сократили свои односторонне назначаемые квоты. Норвегия уменьшила ОДУ с 76% до 64%, а Фарерские острова — с 22% до 10%.

Этот промысел имеет большое значение для норвежского и фарерского добывающих флотов. Так, в 2024 г. общая стоимость добытой рыбаками Норвегии сельди составила 2,83 млрд крон (около 241 млн евро).

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