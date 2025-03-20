Список рыбных поставщиков в Бразилию вновь пополнился

Компетентный орган Бразилии аттестовал еще одно российское рыбоперерабатывающее предприятие на поставки в латиноамериканскую республику.

Компанию одобрил Секретариат по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA). Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе российского Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

В НЦБРСП отметили, что с перечнем предприятий можно ознакомиться на официальном сайте бразильского компетентного ведомства в разделе Pescados e Derivados («Рыба и ее производные»).

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