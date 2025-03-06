Новые российские мощности регистрируются для поставок рыбы в КНР

Право экспорта рыбной продукции в Китай получили еще пять российских объектов, в том числе новое промысловое судно.

Китай обновил список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР. Актуализированный перечень опубликовал Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список добавили холодильный комплекс «Иня Фрост» (Хабаровск), цех по производству омега-3 Тымлатского рыбокомбината, мурманский «Норд-Вест Ф.К.» и индивидуальный предприниматель из Приморья. Регистрацию прошло и новое судно «Сигма Марин Технолоджи» — ярусолов «Наггет».

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