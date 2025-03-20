Сводка с российского промысла: освоено свыше 1,1 млн тонн

Отечественные предприятия с начала года добыли более 1,15 млн тонн рыбы и морепродуктов. Из общего вылова 965 тыс. тонн приходится на Дальневосточный бассейн.

Минтая на Дальнем Востоке освоили 741,9 тыс. тонн, трески — 32,6 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 140,7 тыс. тонн (+17,4 тыс. тонн к уровню 2024 г.), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне наловили 70,3 тыс. тонн. Поймано 48,9 тыс. тонн трески и 11,6 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне уловы составили 21,1 тыс. тонн, это на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Шпрота (кильки) освоено 14,1 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 6,7 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

Азово-Черноморский бассейн принес 12 тыс. тонн, уровень 2024 г. превышен на 23,4%.

Большая часть вылова пришлась на хамсу: 10,9 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки взяли 20 тыс. тонн, превысив показатель на отчетную дату прошлого года на 17,5%. Почти все уловы — это килька: 19,3 тыс. тонн (+4,1 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 62,6 тыс. тонн. Это на 27,2 тыс. тонн или на 76,9% больше, чем за соответствующий период 2024 г.

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