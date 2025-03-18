Росрыболовство озвучило планы по ОДУ на 2026 год

Общий допустимый улов минтая на 2026 г. предлагается увеличить на 1,3% в сравнении с показателем нынешнего года. Такие данные привели в Росрыболовстве по итогам заседания Совета по науке.

Совет по науке рассмотрел обоснования ОДУ во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономическом зоне РФ на 2026 г.

«Важно, что общий допустимый улов устанавливается с использованием предосторожного подхода, учитываются рекомендации ученых по сохранению запасов водных биологических ресурсов. В 2026 году ОДУ планируется увеличить на 61,1 тыс. тонн — до 3,65 млн тонн. Последние научные экспедиции показали рост запасов ряда видов, в первую очередь минтая и сельди. Благодаря этому российские рыбаки смогут нарастить объемы их добычи», — подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Общий допустимый улов предполагается на уровне 2,4 млн тонн, но на 1,3% выше ОДУ 2025 г. Допустимый улов тихоокеанской сельди предложен на уровне 534,9 тыс. тонн — на 17,9% больше показателя нынешнего года. ОДУ трески — 134,9 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Ожидается увеличение общего допустимого улова синего краба — на 13,5%, краба-стригуна опилио — на 2,7%.

Общий допустимый улов на 2026 г. будет установлен с учетом доработки по результатам обсуждения, отметили в пресс-службе.

Также принято решение об увеличении общего допустимого улова на 2025 г. Соответствующие рекомендации подготовили ученые подведомственного Росрыболовству ВНИРО.

ОДУ минтая в Западно-Сахалинской подзоне предлагается увеличить до 50 тыс. тонн (+20%). По камбале в Восточно-Сахалинской подзоне предложен рост на 43% — до 4,6 тыс. тонн (+43%), по сельди в Карагинской подзоне — на 47,1%, до 95,8 тыс. тонн.

Целый ряд корректировок запланирован по крабам: краб камчатский в Северо-Охотоморской подзоне — до 1 тыс. тонн (+16%), краб-стригун опилио в Северо-Охотоморской подзоне — до 19,9 тыс. тонн (+15,4%), краб-стригун бэрди в Западно-Беринговоморской подзоне — до 0,9 тыс. тонн (+42%), синий краб в Западно-Камчатской подзоне — до 4,1 тыс. тонн (+30%).

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