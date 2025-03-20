Уральские рыбоводы смогут посостязаться за новые участки

В Свердловской области на аукцион выставили пять участков под индустриальную аквакультуру и один — под пастбищную. Заявки можно подавать по 18 апреля включительно.

Торги проводит Нижнеобское теруправление Росрыболовства, Согласно аукционной документации, пять участков для индустриального рыбоводства находятся в Алапаевском муниципальном образовании, Ачитском городском округе и Нижнесергинском муниципальном районе.

Площади этих рыбоводных участков составляют от 1 до 5 га, начальные цены — от 800 рублей до 4 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

РВУ для пастбищной аквакультуры представляет собой озеро Сусанское в городе Алапаевске. Площадь участка составляет 144 га, торги начнутся со 115 тыс. рублей.

Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования. Аукцион планируют провести 24 апреля в Тюмени, с победителями заключат договоры на 25 лет.

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