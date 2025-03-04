Водохранилища Урала могут реабилитировать рыбой

Свердловская область продолжит исследовать и оздоравливать озера, являющиеся источниками водоснабжения городов и одновременно популярными местами любительской рыбалки. Рассматриваются перспективы искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

Власти региона вновь объявили конкурс на проведение комплексных исследований для оценки экологического состояния Черноисточинского водохранилища и озера Шарташ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки».

Из Черноисточинского водохранилища вода поставляется в Нижний Тагил, озеро Шарташ — один из источников водоснабжения Екатеринбурга. Оба водоема расположены на особо охраняемых природных территориях областного значения и активно используются для любительской рыбалки.

По условиям конкурса исследователям, помимо оценки экологического состояния, предстоит обосновать целесообразность искусственного воспроизводства рыбы, а также разработать рекомендации по объемам выпуска водных биоресурсов и реабилитации водных объектов.

Напомним, что аналогичный конкурс проводился в прошлом году, однако он не состоялся из-за отсутствия заявок. По результатам еще одного конкурса Уральский филиал ВНИРО в сентябре 2024 г. провел рыбохозяйственные исследования на озере Шарташ.

По информации пресс-службы правительства Свердловской области, с 2020 по 2023 гг. проводилась очистка Черноисточинского водохранилища от донных отложений, мероприятия обошлись в общей сложности в 400 млн рублей. Работы по очистке озера Шарташ планировались на 2025-2028 гг.

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