Как создавался современный облик отрасли: глава ВАРПЭ рассказал о роли закона о рыболовстве

Долгосрочное закрепление долей квот вылова стало основой для укрупнения в отрасли и дальнейшего инвестиционного роста. А признанный в мире авторитет системы сохранения водных биоресурсов обеспечил возможности для работы на внешних рынках, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Напомним, что по инициативе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников в Госдуме 19 марта состоялись парламентские слушания «Законодательное обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса. Реальность и перспективы. К 20-летию принятия федерального закона № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

Руководитель ВАРПЭ в своем выступлении на мероприятии сделал акцент на «важнейшем результате закона о рыболовстве, который часто недооценивают».

Именно принципы долгосрочного закрепления ресурса, предусмотренные в законодательстве, обеспечили консолидацию в отрасли после того, в 90-е гг. единый производственный организм распался на тысячи осколков.

«В 2004 году в отрасли не существовало ни одного крупного холдинга. К 2012 году их уже десять, они объединяют 72 предприятия с выручкой свыше 92 млрд рублей. В 2024 году в отрасли работают 20 холдингов, объединяющих 426 предприятий с совокупной выручкой 465 млрд рублей», — описал происходившие процессы глава ВАРПЭ.

Укрупнение в отрасли в 2004-2016 гг. не могло сопровождаться активной инвестиционной стратегией: когда собираются активы, финансов на амбициозные капиталовложения не остается. В 2004-2012 гг. и российская банковская система еще не созрела до масштабного кредитования рыбной отрасли.

Однако в 2024 г. кредитное плечо для инвестиционных проектов уже оценивалось на сумму более триллиона рублей — выше, чем ежегодная выручка отрасли. «Кредитное плечо 2024 года по своему объему превышает совокупные кредиты в рыбной отрасли за 2004-2017 годы, — рассказал Герман Зверев. — Доверие банков – это тоже результат закона о рыболовстве. Без его принятия, без укрупнения отрасли в 2004-2016 годах, совокупные инвестиции в 450 млрд рублей начиная с 2017 года были бы просто невозможны».

В иных условиях бюджет бы не получил и 455 млрд рублей от продажи долей квот на аукционах с 2015 по 2025 гг.

«Две пятилетки укрупнения и собирания отрасли и на их основе две пятилетки инвестиционного роста», — охарактеризовал этапы развития рыбного хозяйства президент ВАРПЭ.

Почти 40% общемирового объема рыбной продукции поступает в международную торговлю. За полвека мировой экспорт рыбы увеличился с 8 млн тонн до 43 млн тонн, а в деньгах с 8 млрд долларов до 185,5 миллиарда.

Успех работы на мировых рынках связан в том числе с основами, заложенными в законе о рыболовстве. Российские принципы государственного контроля за сохранением водных биоресурсов вместе с эффективной работой рыбоохраны и Пограничной службы ФСБ России обеспечили авторитет нашей системы на международном уровне. Это позволило пройти экологическую сертификацию важнейших российских промыслов. «Благодаря этому мы получаем 2/3 экспортных доходов от рыбной торговли», — сказал Герман Зверев.

При дальнейшем совершенствовании законодательства очень важно внимательное отношение к прибрежным регионам и учет многоукладности отрасли, подчеркнул президент ассоциации. Руководитель ВАРПЭ поблагодарил председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина за пристальное внимание к вопросам небольших предприятий и прибрежных регионов, а также высказался в поддержку предложения приморских субъектов Федерации о переносе сроков переоформления договоров пользования рыболовными участками на год.

«Российский закон о рыболовстве — правовой фундамент. Укрепляется фундамент — развивается экономика. Расшатывается фундамент – ухудшается экономика. Это бесспорный факт, который необходимо учитывать. И мы видим, что комитет по аграрным вопросам учитывает этот факт. И агентство, и Минсельхоз тоже внимательно к этому относятся», — завершил свое выступление глава ассоциации.

В 2019 г. по инициативе ВАРПЭ также были организованы парламентские слушания в Госдуме к 15-летию федерального закона о рыболовстве.

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