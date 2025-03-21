Компас для рыбной отрасли

Куда пришла рыбная отрасль спустя 20 лет после принятия закона о рыболовстве и какие вопросы сейчас требуют первоочередного внимания законодателей, обсудили участники парламентских слушаний, организованных Комитетом Госдумы по аграрным вопросам.

Точка отсчета

В Госдуме 19 марта прошли парламентские слушания, посвященные 20-летию принятия федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В появившемся в декабре 2004 г. законе уже было заложено и бережное отношение к водным биоресурсам, и их правильное системное использование, и исторический принцип распределения прав на вылов, напомнил председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Такой прочный фундамент обусловил поступательное развитие рыбной отрасли. «С принятием закона установилось четкое регулирование, динамика промысла постепенно пошла вверх, — привел отраслевую статистику руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. — Ежегодный вылов составляет порядка 5 млн тонн. В 2023 году был рекордный вылов свыше 5,3 млн тонн — лучший результат за 30 лет постсоветской истории отечественного рыболовства». За 20 лет кратно выросли оборот и прибыль рыбохозяйственных предприятий, как и налоговая отдача от рыбаков.

Принцип закрепления квот на длительный период запустил процессы консолидации в рыболовстве, указал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «В 2004 году в отрасли не существовало ни одного крупного холдинга, — рассказал руководитель крупнейшего отраслевого объединения. — В 2024 году в отрасли работают 20 холдингов, объединяющих 426 предприятий с совокупной выручкой 465 млрд рублей».

Еще одним следствием закона, по его словам, стало доверие банков, которые начали кредитовать рыбопромышленные предприятия. Впоследствии это позволило и запустить программу инвестквот, и провести квотные аукционы.

По словам Владимира Кашина, работа по совершенствованию законодательства в области рыболовства велась постоянно. «За эти годы был принят 51 законопроект, мы дополнили этот закон абсолютно на всех направлениях», — отметил глава думского комитета. Одним из таких направлений стала аквакультура, которая в конце концов получила отдельный федеральный закон. То же самое произошло и с любительским рыболовством.

Важный блок законодательных новелл был связан с цифровизацией отрасли, включая внедрение электронного рыболовного журнала, переход на электронные разрешения и оформление сертификатов на экспорт в электронном виде. «В этом году планируется внедрение проактивной системы подачи заявлений. Это позволит рыбакам получать разрешение в течение одного рабочего дня», — пообещал руководитель Росрыболовства. Выдачу электронных сертификатов на экспорт водных биоресурсов ведомство также намерено вывести на портал госуслуг до конца года.

Поворот на инвестквоты

Наиболее активной правке закон подвергался в последнее десятилетие. «Проведена огромная работа по совершенствованию законодательной базы, — отчитался Илья Шестаков. — Принято 36 изменений, прорывных для современной трансформации рыбохозяйственного комплекса».

Прежде всего это касается поправок, связанных с инвестквотами и крабовыми аукционами. По словам главы Росрыболовства, этот механизм стал ключевым для масштабной реформы рыбного хозяйства и возрождения отечественного судостроения. По данным ведомства, по программе инвестквот уже построено 40 рыболовных и краболовных судов и 27 рыбоперерабатывающих комплексов.

Минпромторг также расценивает инвестквоты, или квоты под киль, как основной механизм поддержки обновления рыбопромыслового флота, несмотря на проблемы, с которыми столкнулись верфи при выполнении рыбацких заказов. По словам замглавы министерства Альберта Каримова, из-за увеличения стоимости строительства нехватка средств была выявлена по двум десяткам судов, принято решение об их дофинансировании.

«В прошлом году были выделены необходимые средства из резервного фонда правительства на покрытие дефицита по 17 рыбопромысловым судам. В этом году также предусмотрено возмещение части затрат, связанных со строительством 13 судов, которые на сегодняшний день находятся в этой сложной ситуации», — отметил замминистра.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с положительной оценкой реформ законодательства согласились не все участники слушаний. Для Северного бассейна инвестиционные квоты «принесли не пользу, а вред», поскольку совпали с периодом падения вылова трески, пожаловался зампредседателя Мурманской областной думы Геннадий Степахно. Он напомнил, что в декабре 2024 г. на собрании ВАРПЭ руководство Росрыболовства признало значительное ухудшение финансово-экономического состояния предприятий рыбохозяйственного комплекса, резкое снижение рентабельности и рост цен на рыбные товары.

По словам представителя областной думы, идеальным вариантом было бы убрать из закона все пункты об инвестквотах. «Конечно, мы их не уберем, но надо отметить, что уже начался процесс отказа от инвестиционных квот, чем уже озаботилось наше минэкономразвития», — обратил внимание депутат.

«Если бы закон остался без ряда поправок, то сегодня бы мы говорили о вылове порядка 6,5–7 млн тонн», — выразил схожее мнение заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав Зиланов. «Новые поправки, такие как инвестквоты, увеличение платы за ресурсы, аукционы, привели к росту экспорта и к уменьшению внутреннего рынка собственной продукции. В результате динамика потребления рыбы и рыбопродукции не увеличивается, а уменьшается или стагнирует», — считает ветеран рыбной отрасли.

В защиту инвестквот выступил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Александр Моисеев, с точки зрения которого говорить об отмене этого механизма рановато.

По данным АСРФ, ухудшение экономических условий значительно увеличило срок окупаемости инвестпроектов, в особенности для капиталоемких типов судов, таких как крупнотоннажные траулеры-процессоры и краболовы — с учетом затрат на аукционы. «Мы предлагаем внести изменения в закон о рыболовстве и установить срок пользования инвестквотами не менее 20 лет», — выдвинул инициативу руководитель ассоциации.

Владимир Кашин тоже не согласился с тем, что поправки не идут на пользу закону о рыболовстве. «Здесь нет людей, которые желают отрасли сделать плохо, — заявил глава профильного комитета ГД. — Но если бы не принимали изменений к этому закону, так бы рыба уходила неизвестно куда, так бы иностранцы тут ее отлавливали, так бы браконьеры и гуляли, и флот бы уже ушел ко дну».

Вызов для законодателей

Одним из самых обсуждаемых в ходе парламентских слушаний стал вопрос о перезакреплении рыболовных участков — законопроект о сроках кампании по переоформлению сейчас готовится к процедуре второго чтения в Госдуме. Представители дальневосточных регионов говорили об огромной финансовой нагрузке, которая ляжет на предприятия при нынешней схеме взимания платы за участки.

«Только камчатские предприятия должны будут внести 127 млрд рублей в федеральный бюджет и более 25 млрд рублей в региональный. При этом 40% надо будет внести в текущем году, а это 51 млрд рублей», — привела расчеты председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова.

Она предупредила, что в таких условиях не менее трети пользователей просто не станут подавать заявки на переоформление участков, так как не располагают активами для получения и обслуживания кредитов.

«Размер платы за перезаключение договоров пользования для Хабаровского края оценивается в 13 млрд рублей, что в разы превышает годовой доход большинства предприятий, и выплатить необходимую согласно проекту закона плату — это непосильная нагрузка, — разделяет точку зрения камчатских коллег председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов. — Расчеты показывают, что средний срок окупаемости внесенной платы составит не менее 12 лет».

Подходы тихоокеанских лососей в разные годы могут сильно отличаться, по наиболее массовому виду — горбуше — в десятки раз, поэтому это высокорисковый бизнес, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Он обратил внимание, что расчет платы ведется на основе данных за 2021–2023 гг., когда на Дальнем Востоке наблюдались самые многочисленные уловы лососевых.

«При этом наука говорит, что мы не сможем увидеть таких выловов в ближайшие несколько лет. Мы пришли к пику, сейчас идет спад», — отметил руководитель региональной ассоциации.

Росрыболовство смотрит на ситуацию более оптимистично. «Надеемся, что кампанию по переоформлению договоров на пользование рыболовными участками мы сможем провести уже в этом году. Территориальные управления и центральный аппарат к этому готовы», — заявил Илья Шестаков.

Но на местах причин для такой спешки не видят. «У нас до сих пор нет согласия по порядку определения размера платы и ее внесения, — указала Ирина Унтилова. — Неясен механизм формирования границ участков и их переописания по новым правилам. Нормы о сроке вступления в силу законопроекта противоречат действующему законодательству. Возникает вопрос, зачем мы загоняем рыбопромышленные предприятия предлагаемыми поправками в угол, заставляя их заключить договоры к концу 2025 года? Зачем закон принимается столь поспешно, невзирая на его недоработанность, очевидные бюджетные потери, риски для прибрежных регионов?»

Регионы также предупредили о рисках в связи с необходимостью уточнения границ рыболовных участков. «Если новые границы не будут согласованы, на участке, за который уже заплачены деньги на 20 лет вперед, ловить будет нельзя», — уведомил Владимир Галицын.

«Любые преобразования в рыбной отрасли должны соотноситься с тем, а сберегаем ли мы рабочие места на этих территориях, а создаем ли мы качественно новые условия жизни», — подчеркнула зампредседателя ГД Ирина Яровая. Она предложила поддержать позицию дальневосточных субъектов и учесть их замечания при формировании законопроекта ко второму чтению.

В завершение обсуждения Владимир Кашин также отметил важность диалога всех заинтересованных сторон. «Хочу еще раз заверить все наши прибрежные регионы, что мы будем делать максимально всё для того, чтобы слышать друг друга и решения принимать совместно для развития отрасли, а не для ее гибели», — пообещал глава комитета.

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