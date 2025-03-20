Регионы просят времени и ясности: по рыболовным участкам высказались на парламентских слушаниях

Площадку парламентских слушаний в Госдуме представители прибрежных регионов и отраслевых ассоциаций задействовали, чтобы высказаться по проблемам перезакрепления рыболовных участков.

Участники парламентских слушаний, организованных Комитетом Госдумы по аграрным вопросам, много говорили о результатах уже давно (или сравнительно давно) действующих положений отраслевого законодательства. Но целый ряд выступлений был посвящен изменениям, которым только предстоит заработать в полную силу, — новым принципам закрепления рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2023 г. вышел федеральный закон, позволяющий перезаключить договор на участок без торгов — конкурсов и аукционов. Но за плату — подходы к ее расчету и взиманию и взволновали добытчиков. А в прошлом году добавилась еще одна тема для обсуждения — сроки, а значит и условия, в которые будет проводиться перезакрепление. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении месяц назад, предусматривает, что переоформление должно пройти уже в 2025 г.

Поправки о перезаключении договоров на участки всколыхнули рыбацкую общественность Камчатки и всего Дальнего Востока, заявила на парламентских слушаниях спикер Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова. Цель перехода на единовременное перезаключение ясна, но с переоформлением уже в нынешнем году в регионе связывают целый ряд рисков.

Председатель камчатского парламента напомнила о расчетах НИФИ Минфина. Они показывают, что при нынешних кредитных ставках не менее 35% пользователей участков просто не станут подавать заявки на переоформление, так как не располагают возможностями для получения, обслуживания и возврата кредитов. А это уже вопрос об успешности кампании по перезакреплению участков.

В крае опасаются закрытия предприятий и возврата безработицы. Налоговые потери для Камчатки за 13 лет в случае закрытия производств оценивают в сумму более 50 млрд рублей.

Сейчас вопросов по перезакреплению еще очень много — это и принципы расчета и внесения платы за участки, и подходы к границам. «Зачем закон принимается столь поспешно, невзирая на его недоработанность, очевидные бюджетные потери, риски для прибрежных регионов? Ответов нет», — высказалась Ирина Унтилова.

В Камчатском крае не устают призывать к внимательному отношению к отрасли. «Мы очень хорошо понимаем: «Жива рыбная отрасль — живет и Камчатка», — подчеркнула спикер регионального заксобрания.

В Хабаровском крае анализ показателей системообразующих предприятий говорит, что средний срок окупаемости платы составит не менее 12 лет, а среднегодовая чистая прибыль участников отрасли — это только 8% от платежа. Такие данные привел председатель Законодательной думы региона Николай Шевцов.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын отметил, что уловы путины по годам могут серьезно отличаться — это высокорисковый бизнес. Тем не менее предприятиям предлагают перезаключить договоры с платежами на 50 лет вперед, подсчитал руководитель АДЛК.

Все эти спикеры считают важным сдвинуть сроки кампании по перезаключению договоров на 2026 г. За это же высказались и зампред Государственной думы Ирина Яровая, сенатор от Камчатского края Борис Невзоров. Перенос поддержали и в Архангельской области.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев обратил внимание, что в целом при изменении отраслевого законодательства важно внимательно относиться к регионам и учитывать многоукладность отрасли. Инициатива субъектов Федерации о переносе сроков перезаключения договоров логична и обоснованна, заявил руководитель ВАРПЭ.

Сегодня участок есть, а завтра?

Регионы и рыбохозяйственные ассоциации также обеспокоены тем, как в свете предстоящего переоформления будет развиваться ситуация с границами участков.

Так, спикер Законодательной думы Хабаровского края призвал проработать гарантии защиты интересов предприятий на случай, если границы переоформленных участков признают не соответствующими действующему законодательству.

Уже не раз говорилось, что в законодательстве будут установлены временные рамки приведения границ в соответствие. Предприятия как не понимали, так и не понимают, что будет, если плата за перезакрепление будет внесена, а участок потом не согласуют. Владимир Галицын напомнил, что уже обсуждалась инициатива, когда разрешения на вылов после определенной даты не выдаются, если границы участка не приведены в соответствие.

Николай Шевцов поделился информацией, что проект закона о сроках приведения границ в соответствие предлагается рассмотреть на заседании межведомственной рабочей группы при Росрыболовстве 25 марта. Проведение процедур предусматривается до 1 сентября 2028 г.

«В законопроекте прямо не указываются последствия в случае признания границ участков не соответствующими требованиям закона. При этом рыбопромышленники уже сейчас опасаются расторжения договоров по этому основанию», — сказал председатель парламента Хабаровского края.

«Если от рыбаков хотят ускоренных каких-то действий, то почему даже методические документы не разрабатываются вовремя?» — прокомментировала проблему границ и перезаключения договоров Ирина Яровая. Сначала надо установить четкие правила по границам, а потом уже требовать перезаключения, считает вице-спикер Госдумы.

Читайте также: Рыболовные участки: что обсудили на совещании в Совете Федерации

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews