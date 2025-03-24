Таиланд заинтересован в расширении рыбных поставок в Россию
В рамках мероприятий по линии ВТО делегация Россельхознадзора провела переговоры с коллегами из Таиланда. Одной из тем стали поставки продукции из водных биоресурсов.
Россельхознадзор принял участие в 91-м регулярном заседании Комитета по санитарным и фитосанитарным мерам Всемирной торговой организации.
В рамках заседания СФС комитета российская делегация провела двустороннюю встречу с коллегами из Национального бюро по стандартизации сельскохозяйственной и пищевой продукции Таиланда, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
«По инициативе таиландской делегации стороны обсудили вопрос возобновления экспортных поставок с предприятий по производству рыбы, рыбной продукции и кормов для непродуктивных животных в связи с регистрацией новых предприятий, желающих осуществлять поставки на территорию России», — сообщили в пресс-службе.
Представители российского ведомства пояснили, что таиландской стороне необходимо направить актуализированные списки указанных предприятий.
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