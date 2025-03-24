Таиланд заинтересован в расширении рыбных поставок в Россию

В рамках мероприятий по линии ВТО делегация Россельхознадзора провела переговоры с коллегами из Таиланда. Одной из тем стали поставки продукции из водных биоресурсов.

Россельхознадзор принял участие в 91-м регулярном заседании Комитета по санитарным и фитосанитарным мерам Всемирной торговой организации.

В рамках заседания СФС комитета российская делегация провела двустороннюю встречу с коллегами из Национального бюро по стандартизации сельскохозяйственной и пищевой продукции Таиланда, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

«По инициативе таиландской делегации стороны обсудили вопрос возобновления экспортных поставок с предприятий по производству рыбы, рыбной продукции и кормов для непродуктивных животных в связи с регистрацией новых предприятий, желающих осуществлять поставки на территорию России», — сообщили в пресс-службе.

Представители российского ведомства пояснили, что таиландской стороне необходимо направить актуализированные списки указанных предприятий.

Читайте также: Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews