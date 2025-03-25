Обитателям Новосибирского водохранилища зимовалось комфортно

Сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели исследования на Новосибирском водохранилище. Специалисты оценивали условия обитания рыб в подледный период.

Работы велись в рамках государственного мониторинга водных биоресурсов. Ученые Новосибирского филиала ВНИРО исследовали абиотические факторы среды — температуру воды, толщину ледяного и снегового покрова, содержание растворенного кислорода.

«Установлено, что зимовка рыб проходит в благоприятных условиях — концентрация растворенного кислорода в воде на пойменных участках водохранилища варьировалась от 8,9 до 9,7 мг/л, на русле – от 10,8 до 12,2 мг/л. Толщина ледового покрова изменялась от 75 до 93 см», — рассказали Fishnews в пресс-службе института.

В нижней зоне водохранилища специалисты также провели учет количества рыбаков-любителей, оценили видовой и количественный состав уловов. Их основу составлял судак, в прилове отмечался окунь. Результаты наблюдений используют при определении влияния годового любительского вылова на водные биоресурсы.

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