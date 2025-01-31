Дело о нелегальной добыче ценной рыбы заслушают на Алтае

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о незаконном вылове осетров жителем Каменского района. По данным правоохранителей, причиненный ущерб составил 2,8 млн рублей.

Установлено, что в июне прошлого года фигурант с помощью резиновой лодки нелегально добыл шесть сибирских осетров на участке Новосибирского водохранилища.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, дома у мужчины полицейские нашли ценную рыбу в морозильной камере на веранде. Также правоохранители изъяли орудие лова.

Уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России) утверждено прокуратурой и направлено в суд.

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