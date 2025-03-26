Уловы минтая в Охотском море пока не догнали уровень прошлого года

На 24 марта в Охотском море, включая Восточно-Сахалинскую подзону и прибрежный промысел, освоено 687,2 тыс. тонн минтая, или 59,5% общего допустимого улова. За аналогичный период прошлого года рыбаки взяли 719,4 тыс. тонн и 66,5% ОДУ.

В Северо-Охотоморской подзоне флот работал в центральном секторе района. На промысле насчитывалось 26-33 крупнотоннажных и 5-12 среднетоннажных судов с выловом 202,3 тонны и 60,7 тонны на судо-сутки соответственно. С начала года по 24 марта в подзоне освоено 213,4 тыс. тонн (59% ОДУ), на отчетную дату 2024 г. показатель составлял 237,2 тыс. тонн (69,2%), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В Западно-Камчатской подзоне на лову было 9-22 единиц крупнотоннажного флота (КТФ) и 3-7 единиц среднетоннажного (СТФ). Крупнотоннажники добывали за судо-сутки 148,3 тонны, среднетоннажники — 68,4 тонны. Нарастающий вылов в районе достиг 200,6 тыс. тонн (55,4%). Годом ранее показатель составлял 275,4 тыс. тонн (80,4%).

В Камчатско-Курильской подзоне на прошлой неделе работало 11-17 единиц КТФ и 8-14 единиц СТФ судов с выловом 137,7 тонны и 80,7 тонны на судо-сутки соответственно. К 24 марта в районе взяли 254,1 тыс. тонн (90,3%), за аналогичный период прошлого года — 197,2 тыс. тонны (74%).

В Восточно-Сахалинской подзоне флот минтай не добывал. Нарастающий вылов остался прежним: 19,1 тыс. тонн (12,7%), уровень 2024 г. составлял 9,2 тыс. тонн (7,4%).

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне на минувшей неделе флот ловил сельдь в районе добычи минтая, преимущественно на акватории к северо-западу от многоугольника. На промысле отмечалось 1-3 крупнотоннажника с выловом 187 тонн на судо-сутки.

К 24 марта освоено 140,4 тыс. тонн сельди (45,3%). Годом ранее этот показатель составлял 125,9 тыс. тонн (40,6% ОДУ).

Читайте также: ОДУ минтая на Дальнем Востоке предложен в 2,4 млн тонн

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews