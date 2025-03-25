ОДУ минтая на Дальнем Востоке предложен в 2,4 млн тонн

Общий допустимый улов минтая на 2026 г. в Дальневосточном бассейне специалисты предложили в 2,4 млн тонн — практически на уровне 2025 г.

ОДУ важнейшего объекта российского промысла — минтая — предложен в 2,42 млн тонн. Такие цифры приводятся в материалах, представленных для общественного обсуждения.

По северной части Охотского моря планы следующие: Камчатско-Курильская подзона — 283,4 тыс. тонн, Западно-Камчатская — 364,4 тыс. тонн, Северо-Охотоморская — 364,4 тыс. тонн. Предложение по Восточно-Сахалинской подзоне — 163,8 тыс. тонн.

Общий допустимый улов в подзоне Приморье запроектирован в 17,1 тыс. тонн, в Западно-Сахалинской подзоне — 60 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Допустимый улов минтая в Чукотском море предложено оставить на уровне 2025 г. — 30,6 тыс. тонн. ОДУ в Чукотской зоне планируется в 5,6 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне — 627 тыс. тонн, в в Карагинской подзоне — 92,5 тыс. тонн, в Петропавловско-Командорской подзоне — 117,9 тыс. тонн.

Предложение по Северо-Курильской зоне — 147,1 тыс. тонн, в Южно-Курильской зоне — 147 тыс. тонн.

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