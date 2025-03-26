Сергей Данкверт: Для доработки «Меркурия» нужно участие рыбаков

Россельхознадзор в целом удовлетворен степенью интеграции системы «Меркурий» в рыбную отрасль, заявил руководитель службы Сергей Данкверт. По его словам, дальнейшая доработка системы зависит от участия в этом процессе рыбаков.

За годы, которые ушли на внедрение компонента ФГИС «ВетИС» «Меркурий» в рыбной отрасли и его интеграцию с информационными системами Росрыболовства, отношение к этой системе у предприятий рыбной отрасли изменилось, рассказал на пресс-конференции 25 марта руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Если посмотреть, сколько было претензий к нам со стороны рыбаков, то в последнее время они сошли практически на нет», — заявил он журналистам.

По словам главы службы, на первом этапе инициатором наведения порядка с прослеживаемостью и совершенствования системы в большей степени выступал сам Россельхознадзор. Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь в ведомстве рассчитывают на инициативу со стороны бизнеса.

«Интеграцией этих систем в 2025 году, не скажу, что на 100%, но на 90% я уже удовлетворен. И дальше это зависит только от доработки, потому что мы не можем сами доработать систему, если с нами не принимают участие рыбаки», — заявил Сергей Данкверт.

Он сослался на положительный опыт взаимодействия с бизнесом на других рынках, например импорта мяса. «Когда мы говорим о рыбе в данном случае, то мы сделали ту часть, которая необходима. Дальше, если хотите улучшать, нужно с нами работать», — предупредил руководитель Россельхознадзора. По словам Сергея Данкверта, для этого созданы все условия, поскольку на Дальнем Востоке подразделения ведомства объединены в одно территориальное управление.

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