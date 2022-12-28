Управления Россельхознадзора в рыбацких регионах прошли реорганизацию

Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу присоединили к Приморскому межрегиональному управлению ведомства. Реорганизация проведена для совершенствования работы, заявили в федеральной службе.

Процедура реорганизации подразделений Россельхознадзора завершилась 27 декабря, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Полномочия объединенной структуры — Приморского межрегионального управления Россельхознадзора — распространяются на территории указанных регионов с центром во Владивостоке. Реорганизация теруправлений проведена для совершенствования надзорной деятельности, уточнили в федеральной службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews