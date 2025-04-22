Производственный контроль открыл новые возможности и поставил новые вопросы

Возможности для пользователей бороться с браконьерами уже предусмотрели для рыболовных участков, а теперь предлагают распространить аналогичный механизм и на аквакультуру.

Согласно законодательству о рыболовстве, производственный контроль — это деятельность пользователей рыболовных участков по предупреждению и выявлению нарушений в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Выполнять такую работу должны производственные инспекторы — уполномоченные, со специальным удостоверением, работники пользователя участка.

В апреле группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о внедрении механизма производственного контроля и в аквакультуре. Руководители рыбохозяйственных ассоциаций, однако, говорят не только о возможностях нового функционала, но и связанных с ним вопросах.

Так, профильные объединения предлагают предусмотреть, что инспекторы производственного контроля вправе изымать незаконные орудия лова — с дальнейшей передачей уполномоченным органам. Это очень важный момент, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. По сути дела, ничто не мешает и сейчас фиксировать нарушения на фото и видео и обращаться в компетентные госорганы. Но если стоит задача повысить эффективность сохранения естественных запасов и объектов аквакультуры, то здесь как раз и нужно право на изъятие браконьерских сетей.

Об этом же говорят и в рыбохозяйственных объединениях Сахалинской области — регионе с большим количеством рыболовных участков, а также рыбоводными участками, сообщает корреспондент Fishnews. В ноябре президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов выступил с предложениями по доработке механизмов контроля на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. ДВНПС поддержал ассоциацию и рекомендовал Федеральному агентству по рыболовству проработать вопрос о наделении производственных инспекторов полномочиями по извлечению незаконных или брошенных орудий добычи.

В Дальневосточном союзе предприятий марикультуры также указывают на необходимость особого статуса производственных инспекторов, с защитой со стороны государства. Работа по охране участков — непростая, высока вероятность конфликтных ситуаций, напомнил Роман Витязев.

Существующий механизм производственного контроля — это пока больше инструмент «профессионального свидетеля», солидарен с коллегами исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков. Кроме как фиксировать информацию о незаконной деятельности и передавать материалы в госорганы, производственные инспекторы больше ничего не могут. «Основная проблема не в фиксации — фиксация на сегодняшний день тоже возможна, — обращает внимание руководитель АЛРЗ. — Основная проблема — в пресечении незаконной деятельности».

И здесь очень важно, первое, наделить производственных инспекторов правом изымать нелегальные орудия добычи, второе — обеспечить таких работников защитой со стороны государства, уверен Кирилл Проскуряков.

Говоря о производственном контроле, эксперты останавливаются и на рисках. Так, нельзя забывать, что в уже принятых изменениях закона о рыболовстве производственный контроль предусмотрен именно как обязанность пользователя рыболовного участка.

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