Рыбаки наловили более 1,7 млн тонн

Общероссийский вылов с начала года составил 1,71 млн тонн водных биоресурсов. В Дальневосточном бассейне освоили около 1,4 млн тонн рыбы и морепродуктов.

На Дальнем Востоке добыли 1,04 млн тонн минтая, 46,6 тыс. тонн трески, 230 тыс. тонн тихоокеанской сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне взяли 107,7 тыс. тонн ВБР. Уловы трески составили 69,3 тыс. тонн, пикши — 19,4 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн к уровню 2024 г.).

Рыбаки Западного бассейна освоили 32,6 тыс. тонн. Шпрота (кильки) поймали 21,7 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 9,8 тыс. тонн.

Азово-Черноморский бассейн принес 15,2 тыс. тонн, что на 30,6% больше результата за отчетный период прошлого года. Хамсы добыто 12,6 тыс. тонн (+3,3 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне наловили 28,7 тыс. тонн. Добыто 21,3 тыс. тонн кильки (+1,4 тыс. тонн) и 3,6 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил 120,4 тыс. тонн. Это на 35,8 тыс. тонн, или 42,3%, больше, чем за аналогичный период 2024 г.

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