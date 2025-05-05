«Школа фермера» Россельхозбанка помогает получить компетенции в АПК

В 35 регионах страны стартовал 11-й поток «Школы фермера» Россельхозбанка. Программа — часть работы банка по развитию кадрового потенциала отечественного агропрома.

«Школа фермера» помогает участникам получить знания и навыки, необходимые для реализации проектов в АПК. Впервые систему подготовки запустили в 2020 г. С тех пор «Школа фермера» подготовила 7900 аграриев в 83 регионах России, в том числе более 100 дипломированных специалистов в Приморье.

Программа предусматривает интенсивный курс теоретического обучения на базе ведущих аграрных вузов, практику на успешных предприятиях по выбранной специальности, разработку бизнес-планов, рассказали Fishnews в пресс-службе РСХБ.

В каждом регионе специализации выбираются исходя из потребности внутреннего рынка: таким образом, специалисты готовятся под удовлетворение спроса жителей конкретных субъектов Федерации. Среди возможных направлений и аквакультура. О подготовке по направлению «Пастбищное рыбоводство» в этом году сообщили в Калужской области.

Напомним, что Россельхозбанк содействует развитию кадрового потенциала в отрасли не только с помощью «Школы фермера». В цифровой экосистеме Своё действует онлайн-платформа «Я в Агро», объединяющая информацию о возможности стажировок, обучающих курсах, а также о вакансиях в аграрной отрасли.

АО «Россельхозбанк»

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