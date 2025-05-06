Сенаторы США внесли «антибраконьерскую» инициативу с акцентом на Китай и Россию

Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту единогласно поддержал законопроект, цели которого декларируются как борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. При этом заявлено, что особый упор делается на противодействии некому «серому» флоту Китая и России.

Рассмотрение законопроекта Fighting Foreign Illegal Seafood Harvest (FISH) Act инициировали сенаторы от Аляски Дэн Салливан и Шелдон Уайтхаус из Род-Айленда.

Законопроект предусматривает создание черного списка судов, уличенных в незаконном, несообщаемом и нерегулируемом промысле. Такому флоту будет запрещен доступ в порты и воды США, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Особый акцент в законопроекте сделан на борьбу с так называемыми «серыми флотами» Китая и России, которые, по мнению американских сенаторов, ведут промысел вблизи вод Срединных Штатов, нарушая международные правила и нанося ущерб рыбной отрасли США. По словам Дэна Салливана, эти флоты якобы зачастую используют рабский труд и представляют реальную угрозу для экологии, а также ведут нечестную конкуренцию, подрывая экономическую устойчивость прибрежных сообществ.

Сообщается, что инициатива уже получила широкую двухпартийную поддержку.

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