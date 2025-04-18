СМИ: Трамп продлил запрет на поставки российских морепродуктов

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие ограничений, введенных в отношении России Джо Байденом. Это в том числе и запрет на импорт российской рыбопродукции, сообщают зарубежные СМИ.

Согласно Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях, исполнительный указ президента Соединенных Штатов должен продлятся каждый год на новый срок, в противном случае он перестает действовать. В этой связи и на фоне переговоров между представителями США и РФ в Эр-Рияде появились предположения о возможном снятии санкций с российской рыбы и морепродуктов.

На этот счет начали беспокоиться рыбаки Аляски, считающие, что российские коллеги практикуют в их отношении нечестную конкуренцию на мировых рынках.

Однако на этой неделе в федеральном регистре был размещен документ, подписанный 10 апреля, согласно которому Дональд Трамп продляет введенные Джо Байденом ограничения. В том числе сохраняется запрет на импорт российской рыбопродукции, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

В Кремле назвали продление санкций ожидаемым и автоматическим действием.

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