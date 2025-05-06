Мурманская область готовится к сезону добычи красной рыбы

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Мурманской области определила принципы добычи в нынешнем году семги и горбуши. Сроки и объемы установлены для промышленного, любительского и традиционного рыболовства.

На этот год Мурманской области для освоения в рамках разных видов рыболовства выделены 89,6 тонны атлантического лосося (семги) и 18 тонн горбуши. Часть этих объемов отведена для научных работ, а по семге — также для воспроизводства рыбных запасов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, региональная комиссия по анадромным установила места добычи и места постановки орудий лова, сроки начала и запрета, объемы вылова. Так, любительский лов семги откроется 15 мая, горбуши — 1 июня, сроки завершения — разные для разных водных объектов.

Промышленный лов семги и горбуши на Белом море возможен с 1 июня. На пресноводных водных объектах промысел горбуши разрешен с 1 июня, семги — с 26 июня.

С 1 июня стартует промысловый сезон и для рыбаков — представителей коренных малочисленных народов Севера.

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