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Правительство внесло поправки в правила определения размера и взимания платы за перезакрепление без торгов договора пользования рыболовным участком

Плату за рыболовные участки будут считать и взимать по-новому

Правительство внесло поправки в правила определения размера и взимания платы за перезакрепление без торгов договора пользования рыболовным участком. Подробно об изменениях — в материале Fishnews.

Напомним, что по вступившему в силу с 1 сентября 2024 г. федеральному закону пользователи участков могут перезаключить договор на новый срок без торгов – конкурсов и аукционов. При этом должен соблюдаться ряд условий. В том числе требуется внести плату — правила ее расчета и взимания правительство утвердило постановлением от 13 июля 2024 г. № 959. Однако предполагаемый размер и условия внесения платежей вызвали большой резонанс: предприятия говорили об очень большой финансовой нагрузке.

Постановлением от 30 апреля 2025 г. № 598 в правила определения размера и взимания платы внесены изменения.

В формуле платы за заключение договора применяется расчетная сумма сбора за водные биоресурсы. Теперь при ее определении решено не закладывать ставки сбора за пользование ВБР, проиндексированные на коэффициент-дефлятор: ставки должны применяться в размере, установленном на 2024 г.

Меняется формула расчета платы за заключения договора на участок для организации любительской рыбалки. В этом случае будет применяться корректирующий коэффициент 0,25.

Также пользователей ждет новый принцип рассрочки взимания платежа. Раньше нужно было внести 40% платы при заключении договора, 30% — не позже года со дня заключения договора и еще 30% — не позднее двух лет. Теперь 25% размера платы подлежит внесению при заключении договора; 15% — не позднее года со дня заключения договора; 30% — не позже двух лет со дня заключения договора; 30% — не позднее трех лет.

Оговорка предусмотрена для тех, кто уже перезаключил договоры до вступления в силу нового постановления. Если такие пользователи уже внесли 40% платы, то им не требуется вносить 15% не позже года.

«Правительство продолжает совершенствовать условия ведения бизнеса, в том числе связанного с промышленным и любительским рыболовством. Подписано постановление, изменяющее порядок внесения платы за заключение новых договоров пользования рыболовными участками», — прокомментировали внесенные изменения в пресс-службе правительства.

«Рассчитываем, что предлагаемое регулирование позволит повысить устойчивость отрасли и будет содействовать сохранению рабочих мест в наших регионах», — заявил по поводу поправок премьер-министр Михаил Мишустин.

Корректирующий коэффициент 2 для расчета платы для промышленной добычи анадромных видов рыб (а это в том числе лосось) при этом остался.

В телеграм-канале Fishnews 5 мая можно пройти опрос, посвященный изменениям правил.

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