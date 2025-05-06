Промысловикам и рыбозаводам Севастополя хотят помочь из бюджета

Участники рыбной отрасли Севастополя могут заявиться на субсидии. Поддержка выделяется для обновления и ремонта промысловых судов, а также для обновления основных фондов рыбоперерабатывающих предприятий.

Документы можно подавать до 14 мая включительно. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Севастополя, субсидии предоставляются на возмещение части затрат по двум направлениям.

Первое — поддержание технического состояния судов и судового оборудования. Сюда относятся ремонт, модернизация, обновление, оснащение ранее не эксплуатируемым оборудованием, техническое обслуживание и надзор.

Второе направление — приобретение и установка оборудования, в том числе холодильного, рыбоперерабатывающего, упаковочного, приобретение спецавтотранспорта.

Согласно объявлению, объем распределяемых средств в этом году — почти 82,5 млн рублей. Предельный размер субсидии на одного получателя не установлен.

Для участия в конкурсном отборе необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет».

Победителей отбора планируется объявить до 20 мая. Подробная информация о программе субсидирования, условиях участия и необходимых документах размещена на сайте правительства Севастополя и на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

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