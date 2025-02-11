О ценных обитателях Азовского и Черного морей рассказала наука

На заседании Азово-Черноморского научно-промыслового совета подвели итоги рыболовства в бассейне за 2024 г. Специалисты рассказали о растущих уловах креветки, рапаны и камбалы-калкан.

Заседание НПС провел в Ростове-на-Дону заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в прошлом году вылов в Азово-Черноморском бассейне составил 35,4 тыс. тонн.

Лидером по объему добычи является Севастополь (больше 17 тыс. тонн), на втором месте — Краснодарский край (свыше 6 тыс. тонн), на третьем — Республика Крым (4,7 тыс. тонн).

За последние годы в девять раз (с 55 до 445 тонн) вырос вылов креветки. В 2024 г. были увеличены рекомендованные объемы добычи этого вида, а кроме того — рапаны и азовской камбалы-калкан, уловы которых тоже растут.

Благодаря научным рекомендациям промышленники впервые организовали добычу рапаны в районе Бердянского залива у побережья Запорожской области, обратили внимание в Росрыболовстве.

В Азовском море сохраняется положительная динамика восстановления запасов русского осетра. Его биомасса с 2014 по 2024 гг. выросла практически с нуля до 3 тыс. тонн. Растут популяции азовской севрюги и стерляди в реке Дон.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО представили данные о происходящих и ожидаемых изменениях климата до 2030-2040 гг. А также средне- и долгосрочный прогноз развития сырьевой базы и промысла в Черном море.

Также ученые дали оценку состояния запасов и перспектив промысла пиленгаса в Азовском море. Идет стабильное пополнение популяции, фиксируются массовые заходы молоди на зимовку в дельтах Кубани и Дона.

Кроме того, на заседании обсудили реализацию программы по снижению локального негативного воздействия медуз в Азовском море. Анализ отечественного и мирового опыта показал, что пока не существует методов глобального снижения запасов желетелых без ущерба другим видам водных биоресурсов, отметили в Росрыболовстве.

Специалисты АзНИИРХ разработали проект экспериментальной системы установки заграждающих растяжных сетей для защиты орудий лова и пляжей от медуз. Апробацию планируется провести в 2025-2026 гг. Дополнительно разрабатываются специализированные орудия вылова медуз.

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