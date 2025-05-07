Российский промысел принес свыше 1,8 млн тонн

Отечественные предприятия добыли с начала года более 1,8 млн тонн водных биоресурсов. На Дальневосточный бассейн при этом приходится свыше 1,46 млн тонн рыбы и морепродуктов.

На Дальнем Востоке суда взяли 1,07 млн тонн минтая, 51 тыс. тонн трески, 242,3 тыс. тонн тихоокеанской сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне добыли 120,8 тыс. тонн водных биоресурсов. Уловы трески составили 76,5 тыс. тонн, пикши — 21,3 тыс. тонн (+0,9 тыс. тонн к уровню 2024 г.).

Западный бассейн принес 35,9 тыс. тонн ВБР. Поймано 24,3 тыс. тонн шпрота (кильки) — на 0,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Балтийской сельди (салаки) наловили 10,4 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне освоили 15,6 тыс. тонн, на 29,8% превысив уровень 2024 г. Хамсы добыли 12,6 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне поймали 31,2 тыс. тонн. Большая часть уловов пришлась на кильку: 21,4 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн). Уловы частиковых видов рыб составили 4,8 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 142,2 тыс. тонн. Это на15,8 тыс. тонн, или на 12,6%, больше показателя на отчетную дату прошлого года.

Читайте также: Права на добычу крабов и терпуга разыграют на аукционах

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews