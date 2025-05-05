Права на добычу крабов и терпуга разыграют на аукционах

Росрыболовство анонсировало аукционы по продаже долей квот на вылов крабов, терпугов, кальмара, камбал и морского окуня в Дальневосточном бассейне. Торги планируется провести 21–22 мая.

Регулятор намерен реализовать 16 лотов. Это доли квот вылова водных биоресурсов по расторгнутым договорам, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На торги выставлены доли квот на добычу трех видов крабов — волосатого четырехугольного в Западно-Сахалинской подзоне (100%), стригуна опилио в подзоне Приморье (12,239%) и стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне (18,478%).

Еще восемь лотов дают права на вылов терпугов в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах. Размер долей варьируется от 0,092% до 47,044%.

По Северо-Курильской зоне также планируется разыграть два лота на вылов командорского кальмара (0,271% и 0,516%) и один — на морского окуня (35,158%).

Для промысла в Восточно-Сахалинской подзоне предлагаются доли квоты камбал (0,202% и 4,783%).

Торги будут проводиться в электронной форме на площадке «Российского аукционного дома». Заявки для участия в торгах принимаются до 15 мая 2025 г.

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