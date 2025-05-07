Еще трем российским объектам дали добро на поставки рыбы в Бразилию

Компетентное ведомство Бразилии согласовало еще три российские площадки для поставок рыбной продукции в страну. Это три предприятия по хранению из Мурманской области и Приморья.

На основании гарантий Россельхознадзора компетентное бразильское ведомство — Секретариат по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA) утвердил три компании по хранению рыбной продукции для поставок в страну.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включили мурманскую компанию РПК «Гольфстрим», приморский склад-холодильник «Дип Фрост» и Мурманский морской рыбный порт.

Сейчас для поставок на бразильский рынок аттестовано 37 российских предприятий по производству и хранению рыбных товаров, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что продолжают работу по расширению перечня российских поставщиков, имеющих право экспорта в Бразилию.

Читайте также: Российское филе ищет новые возможности в странах БРИКС

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews