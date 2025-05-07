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Сивучи относятся к ушастым тюленям

Что происходит с тюленями: ученые пытаются разобраться во влиянии микропластика на ластоногих

Специалисты Новгородского Санкт-Петербургского государственных университетов опубликовали обзор зарубежных исследований, посвященных воздействию микропластика на ластоногих. Ученые обращают внимание на необходимость единых стандартов анализа.

Обзор охватывает 26 исследований, выполненных в Европе, Северной и Южной Америке и описывающих воздействие микропластика на представителей трех семейств: настоящих тюленей, ушастых тюленей и моржей. Исследования показывают, что микропластик попадает в организм животных либо напрямую — через пищу, либо опосредованно — по пищевой цепи. Особенно характерен второй путь для тюленей, питающихся рыбой, уже загрязненной пластиковыми частицами.

«Именно этот путь характерен для большинства тюленей. Проглатывание микропластика может нарушить проницаемость пищеварительного тракта или травмировать слизистую оболочку желудка, что может способствовать истощению животного. Кроме того, частицы микропластика могут поглощать загрязняющие вещества, включая тяжелые металлы; сообщалось о загрязнении, в шесть раз превышающем концентрацию окружающей морской воды», — рассказала одна из авторов обзора, младший научный сотрудник аналитической лаборатории исследования микропластика НовГУ Анастасия Вайнберг.

Авторы обращают внимание, что одна из главных проблем на сегодняшний день — отсутствие единых стандартов при сборе и анализе образцов, рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

Так, отмечено, что использовались различные подходы для идентификации частиц микропластика.

Ученые считают, что для получения более точных оценок необходимо внедрить единые стандарты анализа проб и дополнительные меры для защиты образцов от загрязнения во время отбора, транспортировки и обработки. Главные вопросы, на которые, по мнению авторов, нужно найти ответ — выяснение путей трофического переноса, влияние микропластика на здоровье, а также изучение процессов накопления и транслокации — перемещения частиц микропластика из места их первоначального поглощения в другие ткани и органы организма. Для этого необходимы дальнейшие исследования.

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