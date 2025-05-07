Акваторию под садки приготовили на Онежском озере
В Республике Карелия на аукцион выставили участок на Онежском озере для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 6 июня.
Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок площадью 12 га расположен на территории Кондопожского района в Кондопожской губе у Мышьих островов.
Стартовая цена лота — 40,8 тыс. рублей. Торги предполагается провести 26 июня в Санкт-Петербурге. РВУ предоставляют на 10 лет на условиях совместного водопользования.
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