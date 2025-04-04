Участкам аквакультуры предложат механизмы производственного контроля

Минсельхоз совместно с депутатами и сенаторами планирует выступить с инициативой о распространении возможностей производственного контроля на рыбоводные участки.

Об этом на заседании совета Ассоциации «Росрыбхоз» 3 апреля рассказал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац.

Руководитель департамента отметил, что регулятор слышит предложения, поступающие от рыбоводных хозяйств. «Вместе с участниками из Федерального Собрания, депутатами и сенаторами, в ближайшее время, думаю, выйдем с инициативой по распространению механизма производственного контроля и на рыбоводных участках», — заявил Евгений Кац.

Такой механизм уже предусмотрен для рыболовных участков. Согласно принятому в 2023 г. закону, в новые договоры на рыболовные участки будет предусматриваться обязательство пользователей по организации производственного контроля — работы по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Выполнять эти функции будут производственные инспекторы — уполномоченные работники пользователя.

Аналогичные возможности планируется предусмотреть и для рыбоводных участков. Формированием правовой базы для этого предполагается заниматься в течение 2025 — начале 2026 гг., так как потребуются не только закон, но и подзаконные акты, сообщил Евгений Кац. «Поэтому всех приглашаем к этой общей работе», — добавил он.

Свои предложения по поводу организации производственного контроля руководители отраслевых объединений ранее высказывали на конференциях Fishnews Online. Также об инициативе в этой сфере в интервью журналу Fishnews рассказывал зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

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