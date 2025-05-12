Рыбопродукции с ряда предприятий ЕС перекрыли ввоз и транзит

Россельхознадзор временно ограничил ввоз рыбной продукции с ряда предприятий Франции, Эстонии и Дании. Решение принято в связи с отказом стран ЕС от инспекции рыбопереработчиков, прокомментировали в ведомстве.

С 12 мая введен временный запрет на ввоз рыбопродукции с нескольких предприятий Евросоюза, мера распространяется на перемещение по территории РФ и транзит в третьи страны.

По информации Россельхознадзора, под ограничения попала продукция французского № FR 62.667.112 CE «Valofish»; датских № DK6376 «Hav Line Processing A/S»; № DK4948 «Skagerak Processing A/S» и эстонских № EE T390 EU «VIMIDA OU»; № 504 «Avektra OÜ», сообщает корреспондент Fishnews.

Решение принято в связи с отказом стран ЕС от проведения инспекций рыбопереработчиков, осуществляющих поставки своей продукции в государства-члены Евразийского экономического союза.

Россельхознадзор для подтверждения выполнения требований ЕАЭС и России, а также предупреждения риска поставок небезопасных товаров направил в компетентные ведомства европейских стран информацию о готовности в мае провести инспекции предприятий по производству рыбопродукции. Однако зарубежные ведомства не уведомили федеральную службу о возможности организовать мероприятия, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Такая позиция расценивается как отказ от проведения инспекции.

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