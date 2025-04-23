Импортную рыбу отстранят от госзакупок

Госзакупки импортной рыбы и морепродуктов планируют полностью запретить. По мнению регулятора, это позволит повысить внутреннее потребление отечественной рыбной продукции.

Проект изменений в постановление правительства о предоставлении национального режима при закупках для государственных и муниципальных нужд размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки разработаны Минсельхозом в рамках реализации дорожной карты по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции. Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции постановления предусмотрен запрет допуска к таким закупкам рыбопродукции, происходящей из иностранных государств (за исключением стран — членов ЕАЭС).

Запрет предлагается распространить на продукцию из рыбы свежую, охлажденную или мороженную (код ОКПД 2: 10.20.1), рыбу, приготовленную или консервированную другим способом; икру и заменители икры (код ОКПД 2: 10.20.2); а также на ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных водных, мороженных, переработанных или консервированных (код ОКПД 2: 10.20.3).

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в отношении импортной рыбопродукции уже действуют ограничения, однако они не исключают ее закупок для государственных и муниципальных нужд.

Публичное обсуждение проекта завершится 16 мая.

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