Воды Вьетнама будет изучать «Профессор Гагаринский»

Во Владивостоке прошла церемония передачи НИС «Профессор Гагаринский» от Минобрнауки российско-вьетнамскому Тропическому центру. Судно будут использовать для комплексных морских исследований в акватории Вьетнама.

Решение о передаче было принято в январе 2025 г. Соответствующее межправительственное соглашение между Минобрнауки России и Минобороны Вьетнама подписали Ханое в присутствии премьер-министров Михаила Мишустина и Фам Минь Тиня.

Участие в церемонии передачи научно-исследовательского судна приняли представители Минобрнауки РФ, Дальневосточного федерального университета и Министерства обороны Вьетнама, сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что использование НИС позволит российским и вьетнамским ученым вместе работать для исследования океана.

«Будут изучаться живые организмы тропических морей, химический состав воды, морские течения и многие другие вопросы, которые влияют на жизнь людей во всем мире», — подчеркнул Константин Могилевский.

После завершения церемонии на судне был поднят вьетнамский флаг. Стороны договорились о сохранении нынешнего названия «Профессор Гагаринский». В ближайшее время НИС предстоит отправиться из Владивостока в Хайфон.

Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр (Тропический центр) создан в 1987 г. на основе межправительственного соглашения. Центр является филиалом Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН).

В прошлом году была утверждена программа научных исследований и прикладных работ Тропического центра с 2025 по 2029 гг. В планах на ближайший год — расширение комплексных морских экологических исследований в территориальных водах Вьетнама.

НИС «Профессор Гагаринский» построено в 1987 г. в Хабаровске. Длина судна — 56 м, экипаж — 23 человека, научный состав — 17 человек. Исследователи могут проводить работы как в открытом море, так и в прибрежной зоне.

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