Рыбное хозяйство остается среди ключевых направлений отношений с Вьетнамом

Наращивание кооперации в рыбной отрасли включили в число приоритетов российско-вьетнамского взаимодействия в совместной декларации, которую приняли по итогам переговоров президент Владимир Путин и генсек ЦК компартии Вьетнама То Лам.

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по целому ряду областей. Ключевые направления для взаимодействия приводятся в совместной декларации, принятой в ходе визита в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стороны, в частности, отметили важность наращивания кооперации в сфере рыбного хозяйства.

Россия и Вьетнам акцентировали необходимость наращивания поставок сельскохозяйственной продукции и ее продвижение на рынки друг друга, а также стимулирование деловых кругов двух стран к созданию соответствующих совместных предприятий.

Вьетнам — один из рынков для российской продукции из водных биоресурсов. Согласно ранее приведенным данным Рыбного союза, российский экспорт рыбной продукции во Вьетнам в прошлом году составил 122 млн долларов.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) также обращали внимание на перспективность развития отношений с Вьетнамом в сфере рыбопереработки: Россия могла бы обеспечивать качественным сырьем перерабатывающие мощности этой страны.

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