Суд увидел в рыбодобыче «корейский след»

Столичный арбитраж рассмотрел заявление рыбопромышленной компании о признании незаконным заключения ФАС. Суд поддержал аргументы антимонопольного ведомства и согласился с выводом о нахождении пользователя водных биоресурсов под иностранным контролем с нарушением закона.

Компания, зарегистрированная на Дальнем Востоке, обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании незаконным заключения Федеральной антимонопольной службы.

ФАС, как сообщает корреспондент Fishnews, ранее пришла к выводу о нахождении общества и других входящих с ним в одну групп лиц компаний под контролем корейских инвесторов — без согласования, как того требует закон, в российской правительственной комиссии.

Арбитраж согласился с доводами антимонопольного ведомства. Так, суд указал на то, что иностранные инвесторы были единственным или преимущественным покупателем добытой компаниями рыбы и выпущенной ими продукции. Отмечено, что поступления от этих инвесторов служили единственным или преимущественным источником доходов для обществ.

Заявили в суде и о признаках у мажоритарного собственника и руководителя компаний статуса номинальных.

Рыбодобывающие общества и иностранные инвесторы «действуют в определенной форме экономической зависимости, согласованности поведения, единого экономического интереса», сказано в судебном решении.

В итоге арбитраж в удовлетворении требований отказал, указав, что ФАС правомерно выдала заключение о нахождении заявителя под контролем иностранного инвестора с нарушением закона о контроле зарубежного участия в стратегических отраслях (к таким, напомним, относится и рыболовство). Речь идет о решении суда первой инстанции.

Читайте также: ФАС привела статистику по иностранному контролю в рыбной отрасли

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews