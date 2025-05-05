ФАС привела статистику по иностранному контролю в рыбной отрасли

Федеральная антимонопольная служба за прошлый год проверила 53 претендента на получение разрешений на вылов — в пяти случаях был обнаружен иностранный контроль, говорится в материалах доклада о состоянии конкуренции за 2024 г.

Федеральная антимонопольная служба в приложении к докладу о состоянии конкуренции за минувший год привела данные по контролю иностранных инвестиций в стратегических отраслях экономики. К таким по закону относится и рыболовство, передает корреспондент Fishnews.

Ведомство сообщило о проверке по запросам Росрыболовства 53 претендентов на получение разрешений на вылов. В пяти из этих случаев выявлен контроль иностранного инвестора.

11 заключений выдано по фактам незаконного контроля над рыбодобывающими обществами по результатам работы ФАС во взаимодействии с ФСБ России, Генпрокуратурой и Росфинмониторингом, сказано в материалах доклада.

На коллегии ФАС в апреле глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что в 2024 г. в судебном порядке устранен незаконный контроль иностранных лиц над обществами, действующими в сфере рыболовства.

Напомним, что в прошлом году отраслевые объединения обращали внимание на проблематику приостановления действия разрешений на вылов в случае заключения ФАС о незаконном иностранном влиянии — еще до суда.

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