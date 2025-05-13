Домашнее содержание акул, скатов и дельфинов останется под запретом

Правительство перевыпустило перечень животных, запрещенных к содержанию. В списке остались акулы, скаты, мурены, электрический угорь, китообразные, тюлени и ряд других морских обитателей.

Документ утвержден кабмином в соответствии со статьями 5 и 10 федерального закона «Об ответственном обращении с животными...». С 1 сентября 2025 г. список придет на смену действующему.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбы в новом перечне прежние: орляковые скаты, скаты-хвостоколы, электрические скаты, серые и молотоголовые акулы, морские окуни (особи более 1,5 м), морские дракончики, все виды обыкновенных звездочетов, муреновые, конгер, электрический угорь.

В списке и другие морские жители — китообразные, сирены, ушастые и настоящие тюлени, морж, пингвинообразные птицы, морские змеи, а также коралловые полипы зоантарии.

Перечень будет действовать до 1 сентября 2031 г.

Отметим, согласно закону «Об ответственном обращении с животными...», запрет не распространяется на случаи содержания и использования животных из списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах.

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